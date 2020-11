Paolo Del Debbio. lo sfogo sul coronavirus: "Io ce l'ho molto con chi governa in Cina"

16 novembre 2020 a

Paolo Del Debbio contro Pechino: "Io ce l'ho molto con chi governa in Cina. Perché ha ritardato le informazioni e non permette di indagare sul virus. Il perché? Perché se si scoprisse che è stato commesso un errore, i Paesi avrebbero diritto a un risarcimento". Sono le parole del conduttore di Dritto e Rovescio a proposito del coronavirus, riprese in un tweet da Matteo Salvini.

Il leader leghista così riprende la polemica contro la Cina, intrapresa già mesi fa ai tempi della prima ondata. Proprio in Cina nella regione dell'Hubei sembra sia nato il ceppo del Covid-19, arrivato poi in Europa e infine nel resto del mondo. Stavolta però per esprimere il suo dissenso, Salvini pubblica sul suo profilo twitter le parole del conduttore televisivo, Paolo Del Debbio.

