Augusta Montaruli ad Agorà: "Governo Conte incapace, a casa anche ora. Seconda ondata prevista da luglio, non hanno fatto niente"

17 novembre 2020 a

Il governo Conte deve andare a casa, anche ora, in piena seconda ondata. Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, è spietata nell'elencare le mancanze di un esecutivo evidentemente inadeguato alla gravità della situazione, peggiorata peraltro dalle sue stesse omissioni. "Questo - tuona l'onorevole meloniana in collegamento con Luisella Costamagna ad Agorà, su Raitre - è un governo incapace che deve solo andare a casa. Anche in questo momento. La pandemia imprevista era a marzo. Ma noi abbiamo passato un mese di luglio con un governo che diceva che ci sarebbe stata una seconda ondata e non ha fatto nulla".

Esempio concreto: le misure "acqua alla gola" dei Decreti Ristori, per far fronte a una crisi economica legata ai nuovi lockdown anch'essa altamente preventivabile, esattamente come quella sanitaria, e con l'esperienza fallimentare per di più di quanto accaduto la scorsa primavera. Proprio per questo FdI lunedì è scesa in piazza in varie città italiane per difendere i diritti di professionisti e partite Iva: "Fratelli d’Italia - ricorda ancora la Montaruli - ha proposto di non ragionare per codici Ateco ma di ragionare sul calo del fatturato. Pensiamo anche all’indotto di quei codici Ateco, e alle partite Iva”.

