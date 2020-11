Silvio Berlusconi, Barbara Lezzi contro l'apertura del M5s: "Quello è un mafioso"

18 novembre 2020 a

Il Movimento 5 Stelle diviso su tutto, anche su Silvio Berlusconi. L'apertura del Pd a Forza Italia, dimostrata dal via libera alla modifica anti-scalata nel decreto Covid e in favore di Mediaset, non è stata presa bene da tutti i grillini. Se infatti Luigi Di Maio e Giancarlo Cancelleri hanno appoggiato il dialogo con le opposizioni, lo stesso non si può dire di Barbara Lezzi. La senatrice, alla notizia dell'emendamento del governo che di fatto protegge il Biscione dalla francese Vivendi, ha tuonato: "Io ricordo al M5S - ha detto in un retroscena di Repubblica - che Forza Italia è un partito fondato da un condannato per mafia. Commetto peccato se chiedo prudenza?".

Un'uscita che getta il Movimento ancora più nel caos con una corrente governista a favore dell'alleanza con il Pd e pronta a fare tutto pur di difenderla e con un'altra più ribelle (di cui la Lezzi fa parte), capitanata da niente di meno di Alessandro Di Battista. Lo stesso pentastellato che, in occasione degli Stati generali del weekend ha picchiato duro contro la sua stessa forza politica.

