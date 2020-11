Carlo Calenda: "Uno dei forzisti passati alla Lega voleva venire in Azione. Un giorno mi disse che..."

19 novembre 2020 a

Carlo Calenda, eurodeputato e leader di Azione!, svela un retroscena politico: "Per capire come siamo messi in Parlamento uno dei deputati di Forza Italia passato oggi alla Lega aveva chiesto di venire da noi perché 'non posso stare in un partito che si fa comandare da Salvini'. Per fortuna non se n'è fatto più nulla", ha twittato l'ex ministro che fa riferimento a uno dei tre parlamentari (Laura Ravetto, Maurizio Carrara e Federica Zanella) che oggi ha deciso di lasciare gli azzurri aderendo alla Lega.

In un altro messaggio scritto su Facebook Calenda sottolinea che "dobbiamo renderci conto che non possiamo andare avanti così. È arrivato il momento di chiamare un time out. L'unico a poterlo fare è il Presidente della Repubblica. Personalmente ritengo che sia arrivato il momento di costituire un Governo del Presidente", gettando così un ulteriore discredito sull'attuale maggioranza.

