Giorgia Meloni, i dubbi sullo scontro tra Berlusconi e Salvini: "Dietro c'è qualcosa di più, ma dobbiamo ricucire"

Giorgia Meloni è "piuttosto basita" per ciò che si è creato tra Forza Italia e Lega dopo le tensioni per il diverso approccio verso il governo Conte e l'addio di tre deputati forzisti (tra cui Laura Ravetto) per andare nel Carroccio. "Calma e gesso, c'è qualcosa che non comprendiamo, più di qualcosa", spiega la leader di Fratelli d'Italia. Secondo la Meloni queste non sono normali schermaglie, come le parole durissime pronunciate da Matteo Salvini ieri e i ribaditi sospetti su una sorta di scambio di favori tra la maggioranza che concede una norma salva-Mediaset e Berlusconi che, scrive il Corriere della Sera, offre piena disponibilità a collaborare in Parlamento.

"Silvio ci ha assicurato che non c'è stata alcuna trattativa su Mediaset con il governo, a noi nulla risulta e per noi la questione è chiusa", dicono da Fratelli d'Italia. Tra l'altro la Meloni ha rivendicato il suo voto positivo sull'emendamento: "Lo abbiamo fatto per difendere un'azienda italiana, senza retropensieri". Anche se qualcuno svela che la Meloni sia comunque perplessa dall'atteggiamento di Berlusconi. E quindi per lei che ha l'obiettivo di voler essere il leader "responsabile" del centrodestra, non vuole gettare altra benzina sul fuoco: "Adesso bisogna ricucire".

