Matteo Salvini telefona a Silvio Berlusconi. L'indiscrezione dopo 24 ore di gelo: "Una battaglia comune"

Una telefonata "cordiale" quella che c'è stata poco fa tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Secondo alcune fonti del centrodestra, i due si sono trovati d'accordo sul non mettere in discussione l’unità del centrodestra. La coalizione, infatti, avrà una posizione comune sui provvedimenti economici, compreso lo scostamento di bilancio. "Abbiamo parlato di tasse e di lavoro. ci sono manovre economiche che il governo sta portando in parlamento e decreti che dimenticano milioni di italiani - ha confermato il leader della Lega a SkyTg24 -. Abbiamo concordato una battaglia comune su pochi obiettivi al fianco dei produttori e degli italiani più in difficoltà di altri. Gli emendamenti saranno fatti insieme". Un intervento che placa un po' gli animi dopo le polemiche degli ultimi giorni, seguite all'apertura del presidente di Forza Italia al governo.

