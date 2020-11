Nicola Morra su Jole Santelli: "I 5 Stelle contro di me? È quello che vuole Berlusconi"

21 novembre 2020 a

Continua a tenere banco il caso di Nicola Morra, finito nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni su Jole Santelli e la Calabria. Intervistato da La Repubblica, il presidente della commissione Antimafia ha chiesto scusa per aver ferito delle persone con le sue parole, ma non ha fatto marcia indietro, ribadendo anzi più volte il concetto inizialmente espresso. “L’ho commemorata io in Senato - ha dichiarato - ho solo detto che le sue condizioni gravi purtroppo erano note e che gli elettori devono essere responsabili delle scelte fatte. Penso che un politico abbia il dovere di dire fino in fondo tutta la verità”.

Se dal centrodestra sono piovute richieste di dimissioni, Morra è stato messo in difficoltà pure dal Movimento 5 Stelle, che ha pubblicato una nota contro di lui: “Questo è ciò che vuole il centrodestra, di cui fa parte Forza Italia che ha nel Dna un problema con la mafia. Non dobbiamo fare il loro gioco - ha affermato Morra - ma restare uniti, perché solo così dal Parlamento potremo fare una seria lotta alla ‘ndrangheta. La politica oggi dovrebbe parlare del processo a Tallini, non inventarne uno nuovo”. Infine il presidente della commissione antimafia ha ribadito il motivo per cui ha manifestato irritazione nei confronti dell’elezione di Santelli: “L’elettore deve informarsi, è un suo diretto, ma anche un suo dovere. Deve sapere chi si candida e che problemi potrà avere. Per trasparenza. E se si vota per Domenico Tallini poi non ci si deve stupire se viene coinvolto in un’indagine di mafia”.

