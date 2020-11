Ignazio La Russa, appello a Berlusconi e al centrodestra: "Non dobbiamo cadere nella trappola della sinistra"

21 novembre 2020 a

"È in atto una manovra della sinistra per dividerci", l'allarme arriva da Ignazio La Russa, numero due di Fratelli d'Italia. Il vicepresidente del Senato, infatti, ha spiegato che il Pd punta a mettere zizzania nel centrodestra: "Negli ultimi giorni FdI ha presentato alcune proposte al governo, come ha fatto Fi. Il Pd si è subito rallegrato: 'Evviva, esamineremo le proposte di Fi con grande interesse'. E perché le nostre no?", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. E poi ha aggiunto: "Non dobbiamo cadere nella trappola della sinistra", e per evitarlo Fratelli d’Italia cercherà di fare "da collante" della coalizione.

Sull'eventuale caduta di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini "nella trappola", Ignazio La Russa ha dato risposte diverse per i due leader. Del primo ha detto: "Quando passi dal 15% delle Europee all’attuale 7% cerchi una strategia per arginare le perdite, anche perché hai parlamentari impauriti". E poi un rimprovero: "Ci può stare una strategia differenziata, anche come provocazione, ma almeno avvertici prima...". E' rimasto stupito, invece, dal leader della Lega: "O c’è qualcosa che non sappiamo o più di noi ha dato significato a un provvedimento — la norma salva-Mediaset — che magari aiuta Berlusconi, ma per quanto ci riguarda aiuta un’azienda italiana".

Alla domanda sul passaggio di tre deputati da Forza Italia alla Lega, La Russa ha risposto in maniera provocatoria: "Se avessimo voluto, noi ne avremmo accolti molti di più e, con tutto il rispetto, anche di peso maggiore della Ravetto. Ma non vogliamo attriti con gli alleati". Tornando, poi, al rapporto Berlusconi-governo, il vicepresidente del Senato non crede che il Cavaliere appoggerà l'esecutivo con l'obiettivo di eleggere il prossimo presidente della Repubblica: "Non ci credo. A meno che il candidato non fosse lui: allora lo capirei, ma sarebbe la sinistra che va da lui, non il contrario!".

