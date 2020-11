Lucia Borgonzoni, attacco a Silvio Berlusconi a L'aria che tira: "Al tavolo per le sue aziende? Non voglio nemmeno pensarlo"

23 novembre 2020 a

a

a

"Siamo in una situazione tale che pensare che qualcuno possa sedersi a un tavolo per salvare la sua azienda e basta metterebbe un'immensa tristezza, per cui questo non voglio neanche pensarlo". Così Lucia Borgonzoni, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che Tira in on da su La7. La senatrice leghista affronta così il tema del rapporto tra Silvio Berlusconi e il Carroccio, in questo ultimo periodo un po' in crisi. La Borgonzoni però getta acqua sul fuoco; "Non sta succedento niente tra la Lega e Forza Italia. La proposta di Matteo Salvini sulla federazione del centrodestra per dare più peso all'area che fa da opposizione al governo Conte. Mi auguro che si riesca a trovare un accordo anche con la maggioranza sui decreti ristori 1 e 2", spiega la Borgonzoni. Molto critica invece con le parole rilasciate dal Pd Andrea Orlando in una intervista alla Stampa che accusa la Lega di avere posizione negazioniste sul Covid e antieuropeiste: "Ma se è stato il leghista Fontana il primo governatore a mettersi la mascherina ed è stato criticato allora da tutti", conclude la leghista,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.