Otto e mezzo, Lilli Gruber sconcertata da Conte: "Niente tombolate, festini e veglioni"

"Niente tombolate, feste, festini, veglioni...". Giuseppe Conte lo dice col sorriso a Otto e mezzo, e Lilli Gruber e Alessandro Sallusti ascoltano sbigottiti. A casa, probabilmente, molti italiani non l'avranno presa con lo stesso self control. Il quadro del prossimo Natale proposto dal premier, infatti, è angosciante. "Il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il Ferragosto e non ce lo possiamo permettere - è il refrain di Conte -: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile".



"Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve - prosegue il premier -. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla nave è incontrollabile. Con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo". Tanti auguri.

