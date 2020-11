Otto e Mezzo, Giuseppe Conte "tosse in faccia a Lilli Gruber per mezz'ora": le condizioni del premier in tv

23 novembre 2020 a

“Ma le sta tossendo in faccia da mezz’ora, sta bene?”. Giuseppe Conte ha scatenato un tam-tam sui social, che sono rimasti piuttosto sorpresi di vedere in che condizioni il premier si è presentato da Lilli Gruber a Otto e Mezzo. In onda su La7, l’avvocato del popolo è apparso piuttosto raffreddato, tra colpi di tosse e tirate di naso che non sono sfuggite ai microfoni e soprattutto ai telespettatori. Come se non bastasse, Dagospia ci ha messo il carico con il seguente flash: “Dalla Gruber Conte legge il telefono per rispondere alle domande. Una cosa pazzesca: balbetta, suda, arrossisce e soprattutto tossisce in continuazione. Eppure non si può certo dire che con lui Lilli sia proprio un cane da guardia…”. Al di là del clamore dovuto alle condizioni di salute, il premier ha dato delle notizie molto importanti su cosa avverrà a Natale: probabilmente non ci saranno zone rosse e saranno consentiti gli spostamenti tra regioni, ma arriveranno restrizioni ad hoc per le festività.

"Non sarà come ferragosto". Conte esce allo scoperto dalla Gruber: "zero zone rosse", poi la stroncatura

