Calabria, Agostino Miozzo del Cts: "Io commissario? Mia moglie non ha problemi". E il governo lo chiama

Non si riesce a trovare una quadra sul nuovo commissario per la Sanità in Calabria. Di recente sono tramontate le ipotesi Narciso Mostarda e Luigi Varratta. Il primo è un medico dirigente dell'Asl Roma 6 ed è vicino al Pd; il secondo gia' prefetto a Reggio Calabria è sostenuto dal M5s. Se ne è parlato per ore nell'ultimo Consiglio dei ministri, che però non ha ancora trovato una soluzione in grado di mettere tutti d'accordo. Tuttavia adesso salta fuori un altro nome, quello di Agostino Miozzo, attuale coordinatore del Comitato tecnico-scientifico. Il governo (ha fatto sapere il Corriere della Sera) gli ha chiesto la disponibilità per sbloccare l'empasse, ma lui ci sta pensando. Al massimo in serata dovrebbe comunicare la sua decisione al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Intervistato da Radio24, a quesito diretto ha risposto: "Prossima domanda?", cercando poi di glissare con una battuta: "Mia moglie non avrebbe nessun problema a trasferirsi a Catanzaro". Chiaro riferimento all'ultimo commissario, Eugenio Gaudio, costretto a rinunciare all'incarico a poche ora dalla nomina, per via del rifiuto della moglie di trasferirsi. E dopo queste parole, si apprende, il governo avrebbe offerto il ruolo a Miozzo. E la comica continua...

