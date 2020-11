Roberto Calderoli, l'avvertimento al governo: "Chi si illudeva di rompere il centrodestra ha visto che non c'è trippa per gatti"

27 novembre 2020 a

"Chi si illudeva di rompere l’opposizione ha verificato che non c’è trippa per gatti". Questo il commento di Roberto Calderoli all'indomani della votazione sullo scostamento di bilancio in Parlamento. Il voto quasi unanime ha visto i tre partiti del centrodestra uniti nella decisione. Anche se fino a un giorno prima della resa dei conti in Aula, Lega e Fratelli d'Italia - a differenza di Forza Italia - sembravano orientati verso l'astensione. "Io voto non per una decisione predeterminata, valuto i contenuti. E credo che questa volta il governo di proposte dell’opposizione ne abbia recepite tante: gli interventi per chi era stato fin qui dimenticato, come i lavoratori autonomi, i commercianti", ha dichiarato il senatore leghista in un'intervista a La Stampa, spiegando quindi che i partiti non avrebbero potuto decidere cosa votare prima di vedere le proposte dell'esecutivo sul tavolo. Secondo il vicepresidente del Senato, inoltre, "era evidente il tentativo di qualcuno di tentare con 'le carote' di rompere il fronte unito della coalizione "per andare a tappare eventuali buchi di voti che potevano e potranno realizzarsi in futuro". Ma per Calderoli "non c'è trippa per gatti".

Il senatore leghista, inoltre, ha detto di non temere l'eventualità che il Cavaliere decida di dialogare di nuovo con il governo, per esempio sul fondo salva-Stati. "Sul Mes il problema più grosso ce l’hanno in maggioranza. Poi, che in Forza Italia ci sia qualcuno che va in direzione diversa non stento a crederlo, c’è già chi è andato nel gruppo misto - ha spiegato Calderoli -. Però la posizione finale è quella che sintetizza Berlusconi: Forza Italia è nel centrodestra". Il vicepresidente del Senato, poi, ha ribadito l'importanza dell'essere uniti: "Un partito che chiede una cosa, da solo, al massimo rimedia un contentino. Mentre tutti insieme abbiamo portato a casa tanta roba. Forza Italia sicuramente è partita per prima, ma ad ottenere questi risultati è stata la coalizione unita". E infine sull'idea salviniana di una federazione, Calderoli ha solo parole positive. Ma quando gli viene fatto notare che Berlusconi e Meloni hanno avuto qualche tentennamento, lui dice: "È una cosa che ancora va definita e non mi aspettavo certo che la capissero subito. Ma il clima è cambiato, c’è più collaborazione e più dialogo".

