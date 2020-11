Paola De Micheli, Simona Baldassarre della Lega: "La domenica vada a scuola di catechismo"

27 novembre 2020 a

"Scuole aperte la domenica? Il ministro De Micheli la domenica vada a scuola di catechismo". Il governo, col prossimo Dpcm, pensa di riaprire le scuole dopo il 6 gennaio ma la ministra dei Trasporti del Pd Paola De Micheli ha proposto, per evitare il rischio-assembramenti, lo studio anche la domenica. "Da un ministro dei Trasporti - attacca Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega - ci si aspettano idee e risposte serie sugli assembramenti, non questi spot. E mi meraviglia che non pensi agli italiani, che la domenica hanno tutto il diritto di stare in famiglia". "Le scuole aperte la domenica, infatti, sono di fatto un attacco alla famiglia - prosegue la Baldassarre -, già massacrata dalla crisi economica, dovuta all’emergenza pandemica e dalle scelte inefficaci di Palazzo Chigi. Un consiglio: la ministra De Micheli, la domenica vada, piuttosto, a lezione di catechismo. Il terzo Comandamento dice 'ricordati di santificare le feste', non la scuola. Dopo i consigli domestici di Conte ('niente baci, niente abbracci e cenoni') e l’anticipo di due ore della nascita di Cristo, è ora di dire basta".

