Ursula von der Leyen alla Bocconi: "Milan l'è un gran Milan"

“Milan l’è un gran Milan”. Ursula von der Leyen ha citato la celebre canzone del 1939 durante il suo intervento alla cerimonia dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Bocconi. Facendo un vero e proprio elogio della città. "Così bella e così ferita, Milano è una capitale europea, dove solo un anno fa brulicava di vita, e il virus ha portato silenzio e dolore - ha continuato la presidente della Commissione europea -. Ma è anche una città della resilienza, dove vivono molti eroi del quotidiano, tra questi gli studenti dell’università Bocconi". La von der Leyen ha poi toccato il tema caldo del Recovery Fund: "Next generation Eu porterà un’ondata senza precedenti di investimenti pubblici per l’economia italiana, ma questo solo se l’Italia entra in gioco, con volontà nell’apportare riforme e un approccio strategico negli investimenti". Uno strumento che potrà rivelarsi utile soprattutto per i giovani. Infatti la presidente della Ce ha spiegato: "L’Italia ha bisogno che i giovani possano avere l’opportunità di ottenere un buon lavoro e ben retribuito. Molti giovani laureati italiani scelgono di lasciare il Paese perché non riescono a trovare il lavoro che meritano". L'intervento è stato apprezzato dal presidente della Bocconi, Mario Monti, che rivolgendosi alla von der Leyen ha detto: "State trasformando la distruzione in costruzione".

