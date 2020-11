Sondaggio Mentana per il TgLa7, la Lega di Matteo Salvini in volo: effetti dell'apertura di Berlusconi al governo?

30 novembre 2020 a

Il sondaggio del lunedì proposto da Enrico Mentana al TgLa7 parla chiaro. Agli elettori di centrodestra piace la linea tenuta da Matteo Salvini circa le aperture al governo di Giuseppe Conte. I numeri di Swg lo certificano: la Lega, infatti, in una sola settimana sale di 1,1 punti percentuali, saldamente primo partito al 24,4 per cento. Netto calo per il Pd e il M5s, rispettivamente dello 0,5% e dello 0,6%: le due principali forze di governo si portano così al 19,8% e al 16,4 per cento. Al contrario, sale Fratelli d'Italia, sulle stesse posizioni della Lega. Il partito di Giorgia Meloni è sempre più terzo partito, in ascesa di 0,2 punti percentuali al 16,4 per cento. E Forza Italia? In calo, dopo le ultime mosse di Silvio Berlusconi: gli azzurri lasciano lo 0,2% e si portano al 6,2 per cento. Dunque Azione di Carlo Calenda, in calo dello 0,1% al 3,5% e - come sottolinea Mentana - "per la prima volta nei sondaggi Swg davanti a Sinistra Italiana-Mdp Articolo 1", in calo dello 0,3% al 3,4 per cento. Dunque Italia Viva in crescita dello 0',1% al 3% tondo tondo. Verdi al 2,3%, +Europa al 2,1%, Cambiamo all'1,2 per cento.

