Italia Viva, la rabbia contro Giuseppe Conte: "Per noi contano le poltrone? Le dia pure a Renato Brunetta"

Il Recovery Fund divide l'esecutivo. Le parole di Giuseppe Conte su Matteo Renzi, in pressing per il rimpasto solo perché con il partito nuovo non ha ottenuto i risultati che sperava (è quanto riportato lunedì 30 novembre dal Corriere della Sera, ma posi smentito dal premier ndr), hanno mandato la maggioranza in tilt. Italia Viva da oggi si dice pronta a farsi sentire su tutti i dossier, dai soldi dell'Europa al Mes, passando per la legge di Bilancio. Insomma, per il presidente del Consiglio si preannunciano tempi difficilissimi.

Ma c'è di più perché, stando a quanto riportato sempre Corriere, ai renziani la frase di Conte non è andata proprio giù. "Se Conte - è lo sfogo - pensa che stiamo lavorando in silenzio da un anno per una poltrona in più, la dia pure a Brunetta". Una chiara frecciatina a Renato Brunetta, l'economista di Forza Italia che da giorni tesse le lodi dell'esecutivo, e non solo quelle di Luigi Di Maio. Renzi che punta a fare il ministro non è dunque altro che "un'invenzione", giura Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Iv, senza negare che i renziani sono sul piede di guerra.

