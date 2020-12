Patrimoniale, Vittorio Feltri contro Fratoianni a L'aria che tira: "Le sembra normale? Non fate tasse a capocchia"

01 dicembre 2020 a

No, la patrimoniale non piace a nessuno. O quasi. Si parla della stangata proposta da Leu, con Nicola Fratoianni, e spalleggiata da Matteo Orfini, ex presidente del Pd. E contro la super-tassa, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, si scaglia Vittorio Feltri, il direttore di Libero che si confronta proprio con Fratoianni, ospite in collegamento: "Le sembra normale che ora devo pagare le tasse in base ai soldi che non so se incasserò? Non fate la patrimoniale a capocchia", sbotta il direttore. E ancora: "Le tasse sono un argomento unico". Fratoianni, da par suo, replica: "Se le persone fisiche di questo Paese avessero tutte un patrimonio netto superiore al mezzo milione assisteremmo alla chiacchierata tra bambini". Pauperismo puro.

