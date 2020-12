Giorgia Meloni "oscurata" e insultata sul sito della Camera. Rampelli contro Fico: "Caso di assoluta gravità"

03 dicembre 2020 a

a

a

"Un baco istituzionale". Così chiama Fratelli d'Italia quanto sta accadendo sul sito della Camera dove, a causa della mutazione di un algoritmo della piattaforma, i status su Facebook dei meloniani non vengono pubblicati. A denunciarlo è Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera. Facendo “le abituali verifiche sulle presenze”, Sabrina Fantauzzi (sua portavoce) ha scoperto “che sono assenti i miei status su Facebook tanto quanto quelli degli altri deputati del mio gruppo. Viceversa il sistema pesca automaticamente, mettendoli in rete, i post dei deputati di altri partiti talvolta con critiche, anche feroci, alla presidente Giorgia Meloni, comprensive delle sue foto”.

"Ci troviamo di fronte a un caso di assoluta gravità: di fronte alle nostre richieste di informazioni, ci è stato confermato che da tempo il sistema automatico di convogliamento dei post sul canale social ha problemi di aggiornamento perché Facebook avrebbe cambiato un algoritmo, rendendo più difficile — a questo punto direi impossibile — il ‘pescaggio’ dei miei post. Evidentemente il sistema informatico interno Camera non è stato in grado di superare il problema che quel meccanismo algoritmico della piattaforma attua, facendo una vera e propria censura di un’istituzione repubblicana e dei suoi rappresentanti”.

Un fatto gravissimo che ha spinto il deputato a chiedere a Roberto Fico l’immediata sospensione del servizio "finché non saranno ripristinate tutte le voci nel massimo rispetto del pluralismo politico". Infine la promessa: "Faremo un esposto all’Autorità Garante delle Comunicazioni, per verificare le eventuali responsabilità, valuteremo anche l’ipotesi di richiesta di risarcimento dei danni arrecati in questi mesi di oscuramento forzato”.

