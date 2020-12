Stasera Italia, Guido Crosetto da gelare il sangue: "Il vero tsunami", cosa ci aspetta il prossimo anno

03 dicembre 2020 a

"La criticità principale del prossimo anno sarà la ripresa economica". Secondo Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia, "lo tsunami ci sarà quando salterà il blocco dei licenziamenti. Mi spaventa dal punto di vista sociale". In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, uno degli errori del governo e della stampa è il "non aver parlato della crisi economica in settori enormi, dai ristoratori allo spettacolo, dagli alberghi ai liberi professionisti. Questo è quello che ci aspetta il prossimo anno".

In questi giorni si sta parlando di patrimoniale, chiodo fisso della sinistra e risorsa classica quando servono soldi allo Stato. "Il tema è liberare l'energia e la voglia di credere nel lavoro e formare una ricchezza che non mi viene sottratta immediatamente - ribatte Crosetto -, è il contrario dell'approccio se si vuole ridare fiato all'economia".

