Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte: "Sceneggiata in tv senza contraddittorio su Olivia Paladino"

Non è passato inosservato, affatto, il fatto che Giuseppe Conte, presentando l'ultimo dpcm per il contenimento dell'emergenza coronavirus, abbia colto l'occasione della diretta tv per difendersi dalle accuse relative alla scorta che avrebbe "prestato" alla fidanzata, Olivia Paladino. Già, un premier che in un momento decisivo come la presentazione del contestatissimo dpcm parla di affari privati. Piuttosto sconcertante. E infatti Giorgia Meloni punta il dito, con un video girato direttamente alla Camera, dove tuona contro il presidente del Consiglio: "Ha risposto a una domanda sulla sua fidanzata in diretta tv, senza contraddittorio". E ancora, la leader di Fratelli d'Italia sottolinea: "Si deve difendere non con queste sceneggiate". Ineccepibile.

