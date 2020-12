Sondaggio Supermedia-Youtrend, Forza Italia sale dello 0,5% in 7 giorni. Bene la Lega, ecco tutte le cifre

04 dicembre 2020 a

Altro giro, altro sondaggio. Tocca alla Supermedia-Youtrend, presentata da Lorenzo Pregliasco a Omnibus, su La7. Il sondaggio dei sondaggi, che tiene conto della media di tutte le diverse rilevazioni dell'ultima settimana. Si scopre così che la Lega di Matteo Salvini continua a crescere, dello 0,3% al 24% tondo tondo. Stabile il Pd al 20,4% mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni perde lo 0,1% al 16,1 per cento. Stabile anche il M5s, al 15 per cento. Ma la vera sorpresa è Forza Italia, che in sette giorni sale dello 0,5% al 7,3%: gli elettori azzurri sembrano insomma aver apprezzato le ultima mosse del Cavaliere, dall'apertura al governo al no al Mes. E ancora, Italia Viva in calo dello 0,1% al 3,2%, così come è stabile al 3,2% Azione di Carlo Calenda. Infine La Sinistra, che lascia sul campo lo 0,3% e si porta al 3,1 per cento.

