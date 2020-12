Zona gialla, indiscrezioni: 5 regioni verso la riclassificazione già da domenica. Ma per Lombardia e Piemonte il cambio slitta

04 dicembre 2020 a

a

a

Tra poche ore, le decisioni della Cabina di regia Cts-ministero della Salute, chiamata a decidere sul cambio di fascia per alcune regioni in seguito all'evoluzione della pandemia da coronavirus. Stando alle ultime indiscrezioni, sono sette le regioni che dovrebbero cambiare colore. Ma con tempistiche differenti. Si apprende infatti che Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Basilicata e Puglia dovrebbero diventare "zona gialla" già a partire da questa domenica, il 6 dicembre. Dunque il capitolo Lombardia e Piemonte, per le quali la sorpresa è un poco amara: sembrano destinate a naufragare le speranze di diventare zona gialla già questa domenica. La riclassificazione, infatti, dovrebbe avvenire a paritre dalla prossima domenica, il 13 dicembre.

