Alessandra Moretti insulta Salvini e Meloni: "La gente muore e fate queste sceneggiate? Vergognatevi". Ma scorda qualcosa...

Ieri, giovedì 3 novembre, un duro scontro alla Camera, innescato dalla parola "boldrinate", censurata da Ettore Rosato, il presidente di turno. Ne è seguita una gazzara, la sollevazione del centrodestra e delle opposizioni. E ora, il giorno successivo, ecco che Alessandra Moretti del Pd punta il dito. E su Twitter scrive: "Vergognoso l’atteggiamento delle opposizioni - premette nel cinguettio -. Ultima sceneggiata ieri alla Camera mentre in Italia continua a salire il numero dei morti. Un’altra occasione persa per recuperare un po’ di credibilità da parte di Matteo Salvini e Giorgia Meloni", conclude. Insomma, il gioco è sempre lo stesso: c'è la pandemia, c'è il coronavirus, le persone muoiono e dunque dovete stare zitti. Questo, in estrema sintesi, lo schema che Pd e giallorossi continuano a riproporre. Obbligo di tacere. Mentre loro, fra dl migranti e legge sull'omotransfobia, possono spaziare a tutto campo. Insomma, il tweet della Moretti fa acqua da tutte le parti...

