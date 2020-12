Matteo Renzi, il retroscena: "A gennaio 5 senatori passano dal Pd a Italia Viva". Un nome pesantissimo

04 dicembre 2020 a

a

a

"Telefonato" o meno, il passaggio di Andrea Marcucci dal Pd a Italia Viva potrebbe essere un campanello d'allarme per la maggioranza. Secondo un retroscena di Marco Antonellis per Affaritaliani.it, il senatore ex capogruppo dem a Palazzo Madama, ex renziano di ferro considerato "l'infiltrato" di Matteo Renzi al Nazareno a gennaio potrebbe ricongiungersi con l'ex premier.

"Conte non ha i voti, 25 senatori ribelli". L'ex renziano che guida la fronda Pd: regolamento di conti, crolla tutto

"Con lui - rivela Antonellis - sarebbero in uscita altri quattro senatori". Un tesoretto, per Renzi, che così starebbe preparando il terreno per il rimpasto di governo, arrivando alla trattativa con un drappello decisamente più consistente. Era stato proprio Marcucci a guidare la protesta di un gruppo ben più ampio di senatori dem contro l'ultimo Dpcm, chiedendo al premier Giuseppe Conte di ammorbidire le posizioni. Si parlava di 25 onorevoli che Marcucci minacciava di "portar via", mettendo in grave crisi la tenuta della maggioranza in aula. Il contingente, dunque, in procinto di mollare il Pd sarebbe più limitato, ma non meno "pesante".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.