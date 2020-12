Matteo Renzi al convegno di Massimo D'Alema, la pace dopo anni di risse (contro Giuseppe Conte)

04 dicembre 2020 a

Massimo D'Alema, presidente di Italianieuropei ha organizzato un convegno via web, causa coronavirus, intitolato: Il cantiere della sinistra. La grande sorpresa è l'invito mandato a Matteo Renzi: il rottamatore che voleva rottamare D'Alema. Dietro l'invito c'è Goffredo Bettini, d'alemiano, veltroniano e in passato vicino anche a Renzi con cui poi aveva litigato, ma da poco i due hanno fatto pace.

"O cambia squadra o cambia mestiere". Indiscreto, siamo alla crisi: cosa dirà Renzi in Senato per far cadere il premier

Ma cosa si nasconde dietro questa mossa? Quale strategia politica si cela dopo questo, seppur solo virtualmente, riavvicinamento tra i due grandi nemici di una volta? C'è proprio Bettini che ha suggerito a D’Alema di invitare Renzi. Ma anche un altro storico piddino come Dario Franceschini ha lavorato per il riavvicinamento tra i due. Al convegno sarà presente anche Zingaretti e Roberto Speranza, due dei personaggi più influenti dell'attuale maggioranza che sostiene il governo Conte. anche per mettere in difficoltà il premier da sempre contrario all'ipotesi di cambiare i ministri.

