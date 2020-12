Matteo Salvini, rissa con Matteo Renzi in diretta tv: “Non vi azzardate, barricate”, “Pensi di farmi paura?”

05 dicembre 2020 a

Matteo Salvini e Matteo Renzi sono stati ospiti di SkyTg24, protagonista di una lunga diretta in cui ha dato spazio a tutti i principali esponenti politici. Il segretario leghista e l’ex premier si sono ritrovati faccia a faccia, anche se non fisicamente ma in tempi di Covid è difficile fare diversamente, e il primo a provocare è stato il leader di Italia Viva. Il quale, discutendo di Mes, si è lasciato andare a una delle sue solite ironie pungenti: “Nel merito sono felicissimo che Salvini abbia iniziato a studiare le regole europee”. Poi ha lanciato una frecciatina anche a Giorgia Meloni: “Se ci danno 37 miliardi non è come dice lei, non bisogna tagliare da altre parti. Ci danno i soldi per spenderli nella sanità, punto. Li chiediamo noi non perché siamo geni ma perché abbiamo il debito pubblico, anche perché qualcuno nel governo precedente ha fatto quota 100 mettendo in difficoltà i conti dello Stato con le pensioni…”.

A questo punto Salvini lo ha interrotto, stufo delle continue provocazioni: “Guai a toccare quota 100 per tornare alla Fornero: su questo faremo le barricate dentro e fuori il Parlamento”. Renzi però non si è scomposto e ha replicato così: “Io non ti ho interrotto, ti ho fatto parlare e ti ho rispettato. Ora fai parlare me e se pensi che mi faccia paura un’evocazione delle barricate…”. Poi Salvini si è preso la rivincita quando il sondaggio Sky ha confermato la Lega primo patito italiano e il centrodestra maggioritario: “Daremo il nostro contributo per uscire dall’emergenza. Il dibattito su rimpasti e poltrone lo lascio a Di Maio, Renzi e Zingaretti”.

