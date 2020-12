Roberto Speranza, il ministro rosso che tifa patrimoniale

06 dicembre 2020 a

«Non c'è dubbio che la pandemia accresca le disuguaglianze». E dal momento che «il governo ha in mente una riforma fiscale, penso che sia giusto aprire un dibattito» su questo tema. A dirlo è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato su SkyTtg 24 a "Live In". Alla domanda sul possibile ricorso a una patrimoniale, Speranza ha risposto: «Io mi batterò per il principio di progressività». Un appoggio indiretto al progetto di introdurre la patrimoniale con un emendamento alla legge di Bilancio presentato da Fratoianni (Sinistra italiana) e Orfini (Pd) assieme ad altri parlamentari dei rispettivi schieramenti. L'emendamento, dapprima stralciato, è stato successivamente riammesso.

