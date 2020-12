Stefano Bonaccini "sfiducia" Conte. Recovery Fund, la rivolta dal cuore del Pd

06 dicembre 2020 a

a

a

Altro che Giuseppe Conte e il governo: Stefano Bonaccini e Nicola Zingaretti i soldi del Recovery Fund se li vogliono andare a prendere da soli, in Europa. "In maniera silenziosa e non meno clamorosa", scrive Francesco Storace sul Tempo, le regioni Lazio ed Emilia Romagna guidate dai governatori del Pd (e Zingaretti è pure segretario) hanno sottoscritto con altre sedici regioni europee la richiesta a Commissione europea, Parlamento di Strasburgo e Consiglio Ue di avere un ruolo diretto nella gestione dei fondi Recovery. Scavalcando, di fatto, i governi centrali.

"O cambia squadra o cambia mestiere". Indiscreto, siamo alla crisi: cosa dirà Renzi in Senato per far cadere il premier

"Un atto di suggestione autonomistica", lo definisce Storace, non condiviso però dagli altri governatori italiani che ne sarebbero stati tenuti all'oscuro. Nell'elenco dei firmatari europei (tra cui Catalogna, Paesi Baschi, Baviera e Fiandre) inizialmente c'era anche la provincia autonoma di Bolzano, che ora pare aver rinunciato. Dalla Regione Lazio giurano essere una iniziativa di "sensibilizzazione" presso le alte gerarchie europee, ma la manovra appare politicamente un segno di sfiducia nei confronti di Palazzo Chigi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.