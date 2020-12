Mara Carfagna ricoverata per polmonite, fonti di Forza Italia: "Non è il coronavirus"

06 dicembre 2020 a

Mara Carfagna è ricoverata da mercoledì scorso, 2 dicembre, in ospedale a causa di una polmonite. La deputata di Forza Italia, nonché vicepresidente della Camera, sta bene e si trova in ospedale per accertamenti. La diagnosi della polmonite - fanno sapere fonti del partito di Silvio Berlusconi - non ha nulla a che vedere con il coronavirus.

Proprio poco più di un mese fa l'ex ministra delle Pari opportunità, che dal 20 dicembre 2019 è a capo di Voce Libera (associazione interna a Forza Italia), è diventata mamma di Vittoria assieme al compagno Alessandro Ruben, avvocato e politico di Roma.

