Non è l'Arena, Massimo Cerno contro Roberto Speranza: "Ha avuto il tempo di scrivere un libro, non per fare il piano pandemico"

07 dicembre 2020 a

a

a

"Ho una domanda per il ministro Roberto Speranza". Tommaso Cerno, ospite in studio di Massimo Giletti a Non è l'Arena a La7, punta il dito contro l'esponente di LeU: "Se hai avuto il tempo di scrivere un libro, perché non hai avuto il tempo di scrivere il piano pandemico?". Giletti affronta il tema del piano pandemico che il governo italiano dovrebbe aggiornare ogni 3 anni e che invece era fermo al 2006. In aggiunta, c'è il giallo del report dell'Oms sull'Italia "bloccato" da Ranieri Guerra, forse per evitare lo scandalo.

"L'Oms ha insabbiato il report che inchioda l'Italia sul Covid". Report, scoop-terremoto: "Le prove contro quest'uomo"

Le istituzioni, di fronte a questi "buchi", nicchiano. E Cerno, eletto nel Pd al Senato nel 2018 e oggi nel Gruppo Misto, incalza: "Nei vostri servizi abbiamo visto il ministro che scappa dal Senato, Ranieri Guerra che non risponde... Coincidenza: o li avete beccati negli unici momenti in cui non avevano tempo per il Paese oppure questa questione è un po' imbarazzante".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.