Giorgia Meloni tra i 28 politici europei più influenti: Politico lancia "la perturbatrice"

Giorgia Meloni è stata inserita da politico.eu nella lista dei 28 politici più influenti in ambito europeo in vista del 2021. Tale elenco è suddiviso in tre categorie: ‘chi si dà da fare’, ‘perturbatori’ e ‘sognatori’. Alla prima appartiene Giuseppe Conte, l’unico altro italiano presente in classifica: il premier viene descritto come “il grande spendaccione”, con la pandemia di Covid che gli ha fornito “un capitale politico sia sotto forma di tragedia che di provvidenza. Se lo userà a proprio vantaggio potrebbe diventare il leader più stabilizzante nella storia recente italiana”. In più per Conte i 209 miliardi provenienti dal Recovery Fund equivalgono a un “biglietto della lotteria politica, ma deve spenderli bene, anche per lanciare un osso ai suoi avversari di estrema destra, Salvini e Meloni”.

E proprio sulla leader di Fdi politico.eu, sito notoriamente di sinistra, si accanisce, pur non potendo far a meno di riconoscere che è in netta ascesa. “È la prima donna a capo di un importante partito politico in una delle culture più maschiliste d’Europa”, è l’ammissione prima della bordata di parte: “Sembra pronta a diffondere nel continente la sua capacità di distruggere senza autodistruggersi. La sua strategia è il conservatorismo: più aperta all’Europa di Salvini, ma non così accomodante come il suo ex mentore Berlusconi. È felice che l’Europa sia una vacca da mungere purché non ci siano vincoli. Anche se l’Italia ha un disperato bisogno dei soldi del Recovery, sostiene il veto dell’Ungheria e della Polonia all’assistenza senza troppe condizioni”. Insomma, politico.eu cerca di metterla in cattiva luce: buon segno, la Meloni fa paura davvero agli avversari.

