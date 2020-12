Matteo Bassetti in diretta da Salvini: "Dpcm e Natale, dov'è il buonsenso?", la falla nella gestione del Covid

07 dicembre 2020 a

Matteo Salvini ha vestito i panni inediti di intervistatori e in una diretta social ha dato spazio a Matteo Bassetti, ponendogli delle domande o girandogli quelle che arrivavano dai sostenitori del segretario leghista. Un sodalizio che conferma un po’ l’impressione che si era avuta sul direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova: non solo gli interessa la politica, ma soprattutto quella orientata verso il centrodestra, visto anche l’ottimo rapporto con Giovanni Toti. In particolare Bassetti ha commentato con Salvini l’attuale situazione epidemiologica e quella che potrebbe verificarsi nelle prossime settimane: “È probabile che a gennaio e febbraio avremo dei nuovi casi, bisogna evitare assembramenti, anche se qualcuno si è lasciato andare dopo tanti mesi, ma serve attenzione”. Poi l’infettivologo ha criticato il governo presieduto da Giuseppe Conte per un Dpcm che non sembra essere nato seguendo il buonsenso: “Il fatto di aver detto che dal 20 al 6 non ci si può muovere e che quindi prima del 20 ci saranno ci saranno orde di persone che si muoveranno impone un rischio alto, che è quello di avere nelle giornate precedenti al blocco della mobilità grossi assembramenti su aerei, treni e mezzi di trasporto vari. Poi invece le persone rispetteranno le regole e non si muoveranno più fino al 6, ma purtroppo in Italia spesso latita il buonsenso e devo dire che nella gestione di questo periodo natalizio ne ho visto davvero poco”.

