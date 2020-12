Silvio Berlusconi, frecciata ad alleati e avversari: "Noi non ci facciamo dettare le scelte da nessuno"

07 dicembre 2020 a

Silvio Berlusconi smentisce sul nascere tutti quei rumors che vedono Forza Italia pronta a rimangiarsi la parola sul Mes il 9 dicembre. "Siamo e restiamo un’opposizione responsabile - ha premesso in un intervento in videoconferenza con il partito di cui è leader -, che non può e non vuole risolvere i problemi e le contraddizioni della maggioranza. Non comprendo chi parla di un nostro cambiamento di linea perché non siamo disponibili a votare perché l’Italia approvi una riforma del Mes che non ci convince".

Il Cavaliere ammette che "siamo un’opposizione convintamente europeista, siamo parte del Ppe, la maggiore famiglia politica europea", ma - e qui arriva il punto -. il Ppe non ha dato alcuna indicazione ai partiti membri sul Mes, che d’altronde è un accordo fra gli Stati, non una decisione politica europea". Per Berlusconi, così come per gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, quello sul Meccanismo europeo di stabilità è "un accordo che penalizza l’Italia ma soprattutto penalizza lo spirito europeo nel quale crediamo". Infine la frecciatina, questa volta indirizzata anche agli stessi azzurri: "Noi non ci facciamo dettare le nostre scelte nè dagli alleati, nè dagli avversari, solo dalla nostra coscienza e dalla nostra coerenza". Polemica chiusa.

