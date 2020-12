Giorgia Meloni contro il governo: "Coronavirus, tasso di mortalità in Italia ai massimi. Ora scusatevi"

08 dicembre 2020 a

Basta balle, la gestione dell'emergenza coronavirus da parte del governo è stata un fiasco sotto ogni punto di vista. Sembra pensarla così Giorgia Meloni, che su Twitter punta il dito contro il governo e i suoi tre principali protagonisti: Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. La ragione? Il tasso di mortalità nel nostro Paese alle prese con la pandemia, che nonostante i mille distinguo sull'età della popolazione parla chiaro, chiarissimo: è pessimo, catastrofico. Siamo infatti il secondo paese al mondo per tasso di mortalità legato al coronavirus, dietro al solo Belgio. Cifre che fanno scattare la Meloni, che rilancia una tabella con le cifre in questione e attacca: "Ricordate Conte, Zingaretti, Di Maio tessere le lodi del modello Italia di contrasto al Covid? Ecco la classifica di mortalità da Covid per milione di abitanti stilata su dati Oms - rimarca -. L'Italia è tra i peggiori Stati al mondo. Abbiano la decenza di chiedere scusa al popolo italiano", conclude la leader di Fratelli d'Italia.

