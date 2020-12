Silvio Berlusconi, l'sms a Claudio Cerasa: “Vaccino anti-Covid? Lo faccio in diretta tv”, a una condizione

08 dicembre 2020 a

a

a

“Sono pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno”. È questo l’sms che Silvio Berlusconi ha inviato a Claudio Cerasa, il direttore del Foglio che nella giornata di martedì 8 dicembre ha rivolto un appello a tutti i leader politici italiani: fatevi somministrare il vaccino in diretta televisiva per contrastare i novax e far sì che almeno 40 milioni di italiani seguano l’esempio, arrivando così all’immunità di gregge. Il Cav ha risposto poco dopo Nicola Zingaretti e Matteo Renzi, che erano stati i primi a dichiararsi favorevoli alla proposta di Cerasa. Il quale l’ha lanciata proprio con l’intento di “combattere le scemenze novax”: il modo migliore per riuscirci sarebbe “far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottasti. Chi ci sta?”. Chissà se, dopo Berlusconi, anche il resto del centrodestra si renderà disponibile alla somministrazione del siero in televisione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.