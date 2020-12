Giorgia Meloni e Fdi in piazza così: "M5s = Mes, un tradimento indegno. Italia all'asta per le poltrone"

09 dicembre 2020 a

a

a

Nel giorno del Mes, Fratelli d'Italia fa il funerale al Movimento 5 Stelle, dentro e fuori l'aula di Montecitorio. Dopo aver protestato alla Camera indossando la maglietta "M5s=Mes" i deputati di FdI guidati dalla leader Giorgia Meloni hanno inscenato un flash mob davanti in piazza, allestendo una sorta di asta con tanto di banditore (un dirigente dell'esecutivo di Gioventù nazionale) a ricordare come la maggioranza approvando la riforma del Mes metta all'asta l'Italia in cambio delle loro poltrone.

"Siamo qui a denunciare l'ennesimo tradimento ai danni degli italiani perpetrato soprattutto da M5s che nel suo programma prometteva lo smatellamento del Mes e invece oggi vota una riforma che nel caso di accesso di uno Stato al Fondo comporterebbe probabilmente l'obbligo di ristrutturazione del debito che significa far collassare le banche italiane che detengono titoli italiani e volatilizzare miliardi di risparmi degli italiani". La Meloni lo definisce "un tradimento indegno per chi aveva fatto promesse rivoluzionarie, dalla sinistra ce lo saremmo aspettato, speravamo M5s facesse un'altra scelta ma si consegnano anche loro ai nemici dell'Italia che pur di mantenere la propria poltrona vendono e svendono dalla dignità ai risparmi degli italiani".

