Mes, Matteo Salvini al Senato: "Toglie soldi a chi ha bisogno per salvare le banche tedesche"

09 dicembre 2020 a

a

a

Una giornata infernale, per Giuseppe Conte. Già, dopo il durissimo intervento di Matteo Renzi (applaudito anche dalle opposizioni) , ecco che al Senato prende parola Matteo Salvini, che replica alle comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Il leghista picchia subito duro sul Mes, il fondo salva-Stati in via di approvazione: "È come Robin Hood al contrario. Toglie soldi a chi ha bisogno per salvare le banche dei tedeschi che non ne hanno bisogno". Dunque, bordate anche sul nuovo Dl Sicurezza, il pacchetto di norme sull'immigrazione approvato poco prima: "Difendiamo i confini italiani e europei invece di pagare chi fa il lavoro sporco. Questo è il messaggio che deve portare il premier a Bruxelles". Nel mirino del leghista, anche le decisioni del governo in tempo di pandemia: "L'Italia è la capitale mondiale del volontariato. Qualche burocrate ha inserito negli ultimi decreti un provvedimento che obbliga tutte le associazioni di volontariato ad aprire partita Iva e ad emettere fattura. Follia", taglia corto Salvini. Dunque, un appello sul Recovery Fund: "Sei milioni di italiani dimenticati. Chiedono che lo 0,1% dei fondi europei venga assegnato a progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il Parlamento dovrebbe dare risposta immediata. All'unanimità". Infine, una stoccata a Domenico Arcuri: "È necessario difendere alcune aziende strategiche per il nostro Paese, come l'Ilva: patrimonio manifatturiero tarantino ed italiano. Sicuramente non può farlo il commissario Arcuri", conclude il leader della Lega.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.