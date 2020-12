M5s e i primi effetti del Mes: lasciano in 4, "la goccia che ha fatto traboccare il vaso"

10 dicembre 2020 a

Il via libera al Mes sta dando i primi effetti. Il giorno dopo la votazione della riforma del Meccanismo europeo di stabilità al Parlamento, ecco che i grillini salutano il gruppo. "Io, Carlo Ugo De Girolamo, Mara Lapia e Antonio Lombardo lasciamo il gruppo M5S alla Camera. Abbiamo appena mandato la lettera", lo dice senza rimpianti il deputato Fabio Berardini all'Adnkronos. Il motivo però non è solo il Mes per il quale hanno votato in contrasto con il Movimento.

"Noi parlamentari - spiega nel dettaglio - subiamo giornalmente minacce di espulsioni e altri provvedimenti disciplinari se solo ci azzardiamo ad esporre il nostro pensiero. L'approvazione della riforma del Mes è l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso". Un addio preannunciato, infatti. Il Meccanismo europeo di stabilità è sempre stata la battaglia contro cui i grillini hanno combattuto. Almeno fino a ieri, 9 dicembre, quando pur di salvare Giuseppe Conte e governo hanno dato il loro benestare, rassicurando che "tanto non verrà mai usato".

