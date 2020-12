Guido Crosetto invoca Mattarella: "Recovery e Finanziaria? Prenda posizione, così lo umiliano"

10 dicembre 2020 a

Democrazia calpestata. Guido Crosetto, fuori dalla politica dopo aver fondato Fratelli d'Italia, guarda dall'esterno cosa succede e non può fare altro che appellarsi a Sergio Mattarella. "Sarebbe opportuno e giusto che il Quirinale, garante della Costituzione, prendesse posizione (nei modi e nei termini, riservati, che gli sono propri) per tutelare le funzioni, i poteri e la dignità, del Parlamento" cinguetta in riferimento al mancato coinvolgimento delle Camere da parte di Giuseppe Conte per poi proseguire: "L’iter Finanziaria e le ipotesi emendamento Recovery lo umiliano".

Crosetto, un po' come Matteo Renzi, punta il dito contro l'emendamento sulla "governance" del Recovery Plan da inserire all'interno della legge di Bilancio. L'idea del premier è infatti quella di nominare una task force presieduta dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e da quello dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Sotto di loro sei manager. Il tutto - è la critica più diffusa - esautorando i ministri.

