Franco Bechis inchioda Giuseppe Conte: “Nel decreto ha rilanciato il suocero Paladino cancellando una condanna penale”

“Grazie a una norma del decreto rilancio firmato da Giuseppe Conte è stato sottratto ai magistrati il ‘suocero’ del premier, Cesare Paladino, papà della fidanzata Olivia Paladino”. Così Franco Bechis ha esordito in un video che mette in profondo imbarazzo Palazzo Chigi e l’intera maggioranza giallorossa, che sarebbe stata “complice” di un “vero e proprio colpo di spugna”, avendo “appena cancellato una condanna penale per peculato” patteggiata dal signor Paladino a un anno e due mesi per non aver versato al comune di Roma di Virginia Raggi quasi 2 milioni di tassa di soggiorno in 5 anni. “Immaginatevi cosa sarebbe accaduto se al posto di Conte ci fosse stato un Matteo Renzi o un Silvio Berlusconi - ha commentato Bechis - a fare leggi ad personam per i propri familiari. Titoloni, edizioni straordinarie, M5s sulle barricate, manifestazioni davanti a Montecitorio. Ma questa volta al legge ad familiam l’ha firmata un loro idolo, quindi tutti con la testa sotto la sabbia come degli struzzi”.

