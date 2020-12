Matteo Salvini, "previsto contatto telefonico" con Giuseppe Conte: Dpcm e spostamenti, la Lega tende una mano

10 dicembre 2020 a

Nelle prossime ore è previsto un contatto telefonico tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte a proposito del Dpcm che regolerà gli imminenti giorni di festa. Fonti della Lega testimoniano che ieri sera il segretario ha avvicinato il premier nell’aula del Senato e gli ha chiesto di rivedere le misure restrittive, in particolare quelle relative agli spostamenti, che penalizzano pesantemente i piccoli Comuni. Inoltre l’ex ministro non ha nascosto una grande preoccupazione per la riapertura delle scuole senza un piano preciso, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico.

Dagli ambienti della Lega filtra una certa soddisfazione manifestata da Salvini per i retroscena giornalistici che parlano di un Conte finalmente pronto a rivedere le restrizioni previste nel Dpcm per Natale e Capodanno. Non solo, il segretario del Carroccio è intenzionato a telefonare al premier per fare il punto della situazione e ribadire le proposte del suo partito, che in vista delle feste propone di consentire gli spostamenti all’interno delle province o in un raggio di poche decine di chilometri dalla residenza. È da sottolineare che, dopo mesi di polemiche, il primo passo verso una comunicazione collaborativa è stato compiuto da Salvini: il premier si degnerà almeno di rispondere?

