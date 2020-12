Supermedia sondaggi, il boom della Lega è la prova del crollo di Conte: "Aumenta il divario", governo in minoranza

10 dicembre 2020 a

a

a

Nella supermedia dei sondaggi realizzata da Youtrend per Agi comincia a definirsi una tendenza in maniera piuttosto nitida: c’è una divaricazione tra l’area del centrodestra, composta da Lega-Fdi-Fi-Toti, e quella della maggioranza giallorossa Pd-M5s-Iv-Leu, con la prima che ha aumentato il suo vantaggio sulla seconda da circa 5 punti a più di 7. Le distanze aumentano e simboleggiano un calo sempre più netto del consenso del governo presieduto da Giuseppe Conte, che è ancor più di prima minoranza nel paese reale: adesso i numeri stanno iniziando a scricchiolare anche in Parlamento, con Matteo Renzi che ha minacciato chiaramente il premier di togliere la spina a lui e quindi a questo esecutivo. Che Conte sia in crisi è evidente anche dai sondaggi sulle intenzioni di voto, che nelle ultime due settimane hanno fatto registrare un forte aumento della Lega: il partito di Matteo Salvini è cresciuto dello 0,8, ritornando sopra quota 24%, ed è l’unico che è riuscito a guadagnare consensi in maniera importante, proprio perché leader dell’opposizione al quale iniziano a tornare i consensi dei delusi dal governo Conte bis. Alle spalle della Lega ci sono sempre il Pd (salito al 20,6%, +0,2) e Fratelli d’Italia (stabile al 16,2%), mentre il M5s continua a perdere terreno: è al 14,7% dopo aver incassato un altro -0,4 nelle ultime due settimane.

"Il colpo di spugna nel decreto del governo". Bechis smaschera Conte, l'ultimo regalino al suocero: "Se lo faceva il Cav..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.