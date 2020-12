Giuseppe Conte: "Spostamenti tra Comuni a Natale? Ok, ma decide il Parlamento sovrano"

11 dicembre 2020 a

Aprire i Comuni a Natale potrebbe rivelarsi una scelta rischiosa e allora il premier, Giuseppe Conte, decide - in estrema sinstesi - di lavarsene le mani. O meglio, si rivolge al Parlamento, cui chiede di assumersi tutta la responsabilità della scelta. Scelta che è già stata considerata rischiosa da diversi esperti, tra cui lo stesso viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Giuseppe Conte ne ha parlato durante la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, dove ha lanciato un monito alle forze politiche che spingono per modificare il dpcm. "Se il Parlamento, assumendosene tutte le responsabilità, vuole concedere qualche eccezione per i Comuni più piccoli ci sarà un confronto. Il Parlamento è sovrano", ha dichiarato il presidente del Consiglio. E poi ha avvertito: "Qualsiasi misura che possa essere un'eccezione va assunta con grande cautela, se salta l'impianto complessivo rischiamo di scatenare una terza ondata di contagio". Insomma, niente dpcm: il Parlamento è sovrano solo quando si prendono scelte rischiose.

