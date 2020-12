Maria Elena Boschi, il retroscena di Augusto Minzolini: "Si intratteneva a Montecitorio con Rixi della Lega". Nuove intese?

11 dicembre 2020 a

Una scena quasi surreale quella vista nei corridoi di Montecitorio. Mentre tutti erano in attesa del discorso di Matteo Renzi, Maria Elena Boschi "si intratteneva con Edoardo Rixi". A scriverlo è Augusto Minzolini che parla ironicamente di un "caso solo apparentemente strano". Se ascoltavi uno dei fedelissimi di Matteo Salvini, Rixi per l'appunto, "sentivi ragionamenti che sono di casa tra i renziani, ma soprattutto echeggiare argomenti che l'ex premier in singolar tenzone con l'attuale, avrebbe usato qualche ora dopo a Palazzo Madama".

Non è un caso che - sempre stando a quanto riportato dal retroscenista del Giornale - ad alcuni qualche sospetto è venuto. La stessa Michaela Biancofiore, dissidente di Forza Italia e presente in Aula, ha confessato che "i due Mattei sono tornati a parlarsi". Forse, complice la contrarietà che condividono nei confronti di Giuseppe Conte. Da giorni infatti il leader di Italia Viva è un continuo pungere il premier. Prima per il rimpasto, poi per il Recovery Plan. D'altro canto anche il leader della Lega di motivi per criticare il presidente del Consiglio ne ha. Non è una novità che tutto il centrodestra da mesi chieda un coinvolgimento dell'opposizione o, quantomeno, del Parlamento. Coinvolgimento per cui il premier non ha voluto sentire ragioni.

