Pierferdinando Casini: "Ci potete scommettere". Verso la crisi di governo: ecco le possibili soluzioni

Non ha dubbi, una "vecchia volpe" come Pierferdinando Casini: questo governo non ha futuro. A gennaio, in un modo o nell'altro, si cambierà. Lo spiega chiaro e tondo in un'intervista ad Affaritaliani.it, in cui premette: "Non sono un mago e non posso fare una previsione esatta, ma una cosa la posso dire con certezza: sono fortemente convinto che a gennaio le cose non potranno continuare così. Assolutamente no". Il punto, secondo l'ex presidente della Camera, è che "mancando chiarezza tra i partner di governo, tra i partiti della maggioranza e Palazzo Chigi e tra l'esecutivo e l'opposizione, i problemi sul tappeto non potranno continuare a essere affrontati in questo modo, su questo ci posso scommettere. Che poi ci sia un nuovo governo Conte, una formula diversa o elezioni anticipate lo vedremo a gennaio, dopo le feste". Insomma: Conte-ter, rimpasto e nuovo governo senza passare per una fiducia (improbabile) o elezioni, qualcosa accadrà. Ed accadrà tra poche settimane. Ad accendere la miccia, ovviamente, è stato Matteo Renzi. E quando chiedono a Casini se, a suo giudizio, Renzi stia bluffando, replica: "Non credo. La forza del leader di Italia Viva questa volta è quella di interpretare un sentiment diffuso anche nel Partito Democratico e perfino nel Movimento 5 Stelle. E per questo motivo non credo proprio che cambierà idea rispetto alle posizioni assunte in questi giorni", conclude Casini.

