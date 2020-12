Dpcm, indiscrezioni dal governo: "Lockdown nazionale in festivi, prefestivi e anche nel weekend del 20 dicembre"

14 dicembre 2020 a

Filtrano vorticose le voci e le indiscrezioni sull'imminente nuova stretta che il governo potrebbe disporre in vista dei giorni di festa e del Natale. Atteggiamento schizofrenico, quello dell'esecutivo: dopo un solo giorno di zona gialla, già si pensa a una drastica retromarcia. Come detto, l'ipotesi è di rendere zona arancione o rossa tutta Italia. Ma non solo, secondo Repubblica negli ultimissimi minuti starebbe prendendo corpo una soluzione ancor più drastica: "È sempre più probabile un lockdown nazionale, sul modello della Germania di Angela Merkel, nei giorni festivi e prefestivi nel periodo che va da Natale all'Epifania", scrive Repubblica riferendo di quanto emerge dal vertice di Palazzo Chigi al quale hanno preso parte per tre ore Giuseppe Conte, i capi delegazione di maggioranza e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, oltre ad alcuni membri del Cts.

In buona sostanza, tutta Italia potrebbe dunque diventare zona rossa (o arancione, ma il "rosso" resta il colore più probabile) nei giorni festivi e prefestivi, dunque 24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio. Ipotesi estrema per tenere sotto controllo contagio, spostamenti e assembramenti. Ma c'è di più: il divieto potrebbe riguardare addirittura il prossimo weekend, quello del 19-20 dicembre, considerato ad alto rischio per i movimenti programmati dagli italiani. Insomma, di male in peggio. Starebbe passando la linea durissima, estrema, invocata dal Comitato tecnico scientifico. Dunque, nei prossimi giorni è atteso un nuovo dpcm che sostituisca l'attuale.

