Sondaggio Tecnè, "serve un nuovo governo?". Quasi 6 italiani su 10 appiedano Giuseppe Conte

“All’Italia serve un nuovo governo?”. Da questo quesito ha preso le mosse l’ultimo sondaggio che Carlo Buttaroni, presidente della società Tecnè, ha condotto per Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda il lunedì in prima serata su Rete 4. Stando alle cifre mostrate in diretta, sembra proprio che gli italiani abbiano aperto gli occhi su questo esecutivo e sul premier Giuseppe Conte, che durante la prima ondata era osannato da tutti i sondaggi e che invece adesso è in crollo netto a livello di fiducia. Il 56,7 per cento degli intervistati da Tecnè ha infatti risposto che serve un nuovo governo, mentre solo il 25,1 confermerebbe quello attuale e il 18,2 non sa o preferisce non rispondere. Insomma, a conti fatti quasi 6 italiani su 10 cambierebbero l’esecutivo, nonostante sia una mossa politica fortemente sconsigliata dato che il Paese sta già vivendo un momento di enorme incertezza dovuta alla crisi scatenata dall’emergenza coronavirus. Ma d’altronde è ormai chiaro che con questo governo non si va da nessuna parte, per questo in molti sperano che stavolta Matteo Renzi faccia sul serio e stacchi davvero la spina a questo Conte bis disastroso, soprattutto in questi ultimi mesi di gestione della pandemia.

