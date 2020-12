Maria Elena Boschi e la verifica di governo: "Pronti a lasciare l'esecutivo, in caso di crisi non si voterebbe"

16 dicembre 2020 a

“Conte si è dimenticato che Teresa Bellanova era impegnata in Europa”: questo il motivo per cui Italia Viva ha deciso di disertare l’incontro con il premier, occupato in questi giorni con la verifica di governo. La capogruppo di Iv alla Camera, Maria Elena Boschi, ha spiegato: “Penso semplicemente che il presidente Conte si sia banalmente dimenticato che nel giorno da lui deciso la Bellanova rappresentava l'Italia in Europa su una sfida molto delicata: quella legata alla tutela dei nostri prodotti agroalimentari”. Sarebbe stato impossibile, quindi, avere un chiarimento con il presidente del Consiglio senza la capodelegazione del partito. L’unico obiettivo dei renziani al momento è capire come spendere le risorse del Recovery Fund. “Non vogliamo blitz notturni come quello che abbiamo evitato la settimana scorsa con ignote manine che hanno provato a esautorare governo e Parlamento. Noi vogliamo serietà - ha detto la Boschi in un’intervista al Messaggero -. Se poi Conte vuole votare perché pensa di capitalizzare il suo consenso personale, credo che sia un errore, innanzitutto per lui”. Secondo lei, comunque, è meglio non aprire crisi al buio adesso. Però poi aggiunge: "Se dovessi scommettere anche solo un centesimo dico che anche in caso di crisi al buio non si voterebbe".

Sulla cabina di regia ipotizzata per gestire i 209 miliardi del Next Generation Eu, la capogruppo di Iv ha spiegato: “Mi sembra che sia difesa molto più da Gualtieri che non dal Pd. E comunque ci sono più anime nel Pd, ma la stragrande maggioranza dei gruppi parlamentari è d'accordo con noi”. I renziani non parleranno solo di Recovery Fund con il premier: “Gli chiederemo di valutare bene la questione dei servizi segreti: difficile continuare a tenere la delega quando ci sono così tanti problemi aperti”, ha continuato Maria Elena Boschi, facendo riferimento ai 18 pescatori bloccati in Libia da più di 100 giorni. Su un eventuale rimpasto, infine, la deputata ha chiarito e ribadito che Italia Viva non chiede nessuna poltrona: “Teresa Bellanova e Elena Bonetti hanno già spiegato che sono pronte a farsi da parte. Siamo l'unico partito che anziché chiedere i posti li lascia a disposizione degli altri”.

