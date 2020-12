Sondaggio Pagnoncelli, "quale leader sta facendo meglio?": Matteo Renzi fermo al 2%, clamorosa bocciatura

16 dicembre 2020 a

Le ultime manovre di Matteo Renzi, che hanno aumentato i sospetti su rimpasti e crisi di governo, non sono piaciute agli italiani. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli, mostrato a DiMartedì su La7, lo dimostra. Alla domanda: "Quale leader si sta comportando meglio?", il numero uno di Italia Viva si colloca all'ultimo posto con un misero 2 per cento di consensi. Al primo posto, invece, c'è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il 32 per cento; a seguire Giorgia Meloni con il 20 per cento. Poi molto staccati tutti gli altri: Salvini con il 9, Berlusconi con il 6, Zingaretti con il 5, Di Maio con il 4 e Renzi - appunto - con il 2 per cento. Il 22 per cento “non sa, non indica”.

"Conte? Cade sicuramente". Il ruolo di Joe Biden nella crisi di governo: Giorgetti, una rivelazione clamorosa

Il momento politico che stiamo vivendo, con continue tensioni all'interno della maggioranza, tocca anche i cittadini. Un altro sondaggio di Pagnoncelli, infatti, mostra che il 42 per cento degli intervistati è d’accordo con l’idea che Conte e questo governo continuino senza intoppi. Poi il 23 per cento – quasi un italiano su 4 - ritiene sia ora di andare a elezioni e vedere chi può guidare il Paese; il 12 per cento crede che serva un nuovo governo, ma guidato dal centrodestra; per l’11 per cento è necessario un nuovo esecutivo con nuovi ministri ma con la stessa maggioranza di adesso. L'idea di un possibile rimpasto, quindi, è quella che ha il consenso più limitato. Infine il 12 per cento “nessuna di queste, non sa, non indica”.

